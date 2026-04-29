L'OL va chiper un joueur prometteur à Nice

Une demi-saison en pro et puis s’en va. Lancé dans le monde professionnel par Claude Puel, le 1 e ʳ février face au Stade brestois, Kaïl Boudache devrait voir son avenir loin de la Côte d’Azur .

Selon L’Équipe , le milieu offensif de 19 ans devrait s’engager avec l’OL pour les trois prochaines années et deux années supplémentaires en option . Il signera son premier contrat professionnel alors que son contrat aspirant avec les Aiglons arrive à expiration.…

EM pour SOFOOT.com