L'OL va chiper un joueur prometteur à Nice
Une demi-saison en pro et puis s’en va. Lancé dans le monde professionnel par Claude Puel, le 1 e ʳ février face au Stade brestois, Kaïl Boudache devrait voir son avenir loin de la Côte d’Azur .
Selon L’Équipe , le milieu offensif de 19 ans devrait s’engager avec l’OL pour les trois prochaines années et deux années supplémentaires en option . Il signera son premier contrat professionnel alors que son contrat aspirant avec les Aiglons arrive à expiration.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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