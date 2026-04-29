Footox : le débrief de la demi-finale aller entre le PSG et le Bayern
Il fallait qu’on en cause, ouvrir un micro et se poser autour de cette table pour revenir sur ce qu’il s’est passé ce mardi au Parc des Princes. Un épisode spécial de Footox, enregistré le lendemain d’un match de folie furieuse entre le PSG et le Bayern, cette demi-finale aller de Ligue des champions qui s’est achevée sur le score de 5-4.…
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