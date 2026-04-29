Le gardien du futur joue déjà en championnat de France

Aucun arrêt pour Manuel Neuer lors de Paris Saint-Germain-Bayern (5-4, pour ceux vivant dans le sous-sol d’une grotte)… Serait-il temps pour les Munichois de trouver leur nouvelle pépite aux cages ? Bien sûr que non. À 40 ans, le portier allemand fait toujours le taf et puis, ils ont Jonas Urbig derrière.

Ce dernier est d’ailleurs deuxième dans la nouvelle liste du CIES, le centre d’observatoire du football, présentant les gardiens de moins de 23 ans avec la plus haute valeur marchande estimée par un modèle statistique bien précis. À la première place, on retrouve le Belge de Strasbourg : Mike Penders , évalué à 47,3 millions. Le Lensois Robin Risser complète le top 3 .…

EA pour SOFOOT.com