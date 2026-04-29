La sélection nationale féminine afghane bientôt de retour sur les terrains

La bonne nouvelle du jour ! Une nouvelle réforme a été adoptée par le Conseil de la FIFA , ce mardi à Vancouver (Canada), en accord avec la Confédération asiatique, ouvrant la possibilité de reconnaître « une équipe nationale ou représentative dans des circonstances exceptionnelles » . Un amendement au règlement de l’instance mondiale qui permettra notamment à la sélection afghane féminine de représenter son pays en compétition officielle .

Une sélection dissoute depuis 2021

Lors de la prise de Kaboul et le retour au pouvoir des talibans, le 15 août 2021, la sélection nationale féminine afghane avait été dissoute . La cause : la dictature islamiste interdisant la pratique du sport aux femmes . Le régime a contraint ces footballeuses à s’exiler. Rebaptisé Afghan Women United , et protégée par la FIFA, le collectif devrait refouler les pelouses lors d’un stage d’entraînement prévu du 1 er au 9 juin en Nouvelle-Zélande , où une confrontation est prévue face aux Îles Cook .…

EM pour SOFOOT.com