De 0-22 à 3-0, la remontada la plus folle de l'histoire

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. La fable de La Fontaine s’applique parfaitement aux joueuses de l’équipe U17 des Îles Mariannes du Nord . Le 13 octobre, elles étaient balayées 0-22 par l’Australie dans les qualifications pour la Coupe d’Asie. Ce qui veut dire, pour se faire une idée encore plus claire, qu’elles avaient encaissé un but toutes les quatre minutes en moyenne. Et pourtant, ce sont bien elles qui ont remporté ce match.

La Confédération asiatique de football (AFC) est intervenue puisqu’une Australienne a joué alors qu’elle était inéligible. Une violation claire du règlement, qui a poussé l’AFC a prendre une décision forte, conformément à son code disciplinaire : acter la victoire 3-0 des Îles Mariannes du Nord sur tapis vert .…

QB pour SOFOOT.com