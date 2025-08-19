L'OL tient son nouveau gardien
Nouvel arrivage dans la cage au Lyon.
Après le départ de Lucas Perri vers Leeds et le casse-tête Matt Turner, dont le transfert voulait être annulé par les nouveaux dirigeants de l’Olympique lyonnais, les Gones ont enfin trouvé leur nouveau gardien. Dominik Greif s’est engagé ce lundi soir avec l’OL jusqu’en 2029 , pour un transfert à 4 millions d’euros , indique le club dans un communiqué.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer