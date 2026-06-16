L'OL tient déjà un deuxième renfort
Un Duranville peut en cacher un autre ! Grand espoir du football belge, le jeune ailier devrait rejoindre l’Olympique Lyonnais dans les prochains jours . C’est en effet ce qu’a récemment annoncé Sky Sports Germany , qui avance qu’un accord total entre Lyon et Dortmund aurait été acté pour une somme de 5,5 millions plus trois de bonus .
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