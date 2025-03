information fournie par So Foot • 09/03/2025 à 22:41

L’OL sauvé des eaux à Nice

Malmené tout au long de la partie, l'OL a fait le dos rond sous le déluge niçois. Avant de faire parler son réalisme par ses entrants Rayan Cherki et Ernest Nuamah pour gratter une victoire qui le replace dans la course à la Ligue des champions.

Nice 0-2 Olympique lyonnais

Buts : Cherki (78 e ) et Nuamah (83 e )

Sous le déluge niçois, l’OL a donc attendu le dernier quart d’heure pour aller chercher une victoire extrêmement importante dans la course à une qualification en Ligue des champions. Après avoir subi le jeu pendant toute la soirée ou presque, deux passes décisives de Thiago Almada pour Rayan Cherki et Ernest Nuamah suffisent au bonheur des Gones, qui reviennent à quatre points de leur adversaire du soir et du podium. Pas forcément mérité, mais ô combien précieux.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com