L'OL s'offre Bâle et poursuit le sans-faute européen

Un cadeau à la 3e minute déballé par Corentin Tolisso et un but en fin de match d'Afonso Moreira ont suffi à l'OL pour prendre le dessus sur le FC Bâle, ce jeudi soir au Groupama Stadium (2-0). Avec 9 points sur 9 possibles, Lyon poursuit son sans-faute en Ligue Europa.

OL 2-0 Bâle

Buts : Tolisso (3 e ) et A. Moreira (90 e ) pour les Gones

Plus d’informations à venir… …

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com