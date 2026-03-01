 Aller au contenu principal
L’OL roi des entames de match
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 22:37

L’OL roi des entames de match

L’OL roi des entames de match

Le(s) but(s) en clair ! Rapidement devant au score sur la pelouse du Vélodrome face à l’OM grâce à Corentin Tolisso , l’Olympique lyonnais n’en est pas à son coup d’essai. Les Gones sont en effet le club le plus prolifique des cinq grands championnats dans les cinq premières minutes d’un match toutes compétitions confondues, à égalité avec Newcastle. C’est en effet la sixième fois qu’ils font trembler les filets en entame d’une rencontre cette saison.

6 - Buts marqués dans les 5 premières minutes de ses matches toutes compétitions confondues parmi les équipes du Top 5 européen : 🥇Lyon : 6 🥇Newcastle : 6 🥉Alavés : 5 🥉Bayern Munich : 5 Echauffés.#OMOL pic.twitter.com/hbH7iQw601…

