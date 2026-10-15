L'OL résiste à Crystal Palace

Olympique lyonnais – Crystal Palace

Buts : Tolisso (8 e ), Nuamah (45 e +2), Šulc (76 e ) pour l’OL // Pino (50 e ) et Kamada (82 e ) pour les Eagles

Pour Pierre Sage, un retour à Lyon est toujours un moment spécial. C’est ici que sa carrière a pris un tournant quand, avec son étiquette de formateur, il a pu éloigner le géant rhodanien du précipice. Un an et neuf mois après son départ, il a pu revêtir une prendre une nouvelle stature du côté de Lens et cocher une case : entraîner un club de Premier League. En face, l’OL va mieux, certes, mais avec Paulo Fonseca, il a gardé ce caractère illisible : tantôt séduisant, parfois effrayant. Ce soir, la pièce est tombée du bon côté : la victoire est au bout et c’est là l’essentiel.…

Par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com