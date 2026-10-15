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Alphadjo Cissé nouvelle star du Milan, Sunderland brise le rêve de Torreense
information fournie par So Foot•15/10/2026 à 21:04
Masterclass. Avant le coup d’envoi de la 30 e journée de MLS entre le Los Angeles FC et Austin, une rencontre remportée 3-1 par le club californien grâce à des pions de Denis Bouanga et Heung-min Son, la fille d’Hugo Lloris , Anna-Rose, a fait fondre les Américains. ...
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Olympique lyonnais – Crystal Palace Buts : Tolisso (8 e ), Nuamah (45 e +2), Šulc (76 e ) pour l’OL // Pino (50 e ) et Kamada (82 e ) pour les Eagles Pour Pierre Sage, un retour à Lyon est toujours un moment spécial. C’est ici que sa carrière a pris un tournant ...
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