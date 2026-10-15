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Alphadjo Cissé nouvelle star du Milan, Sunderland brise le rêve de Torreense
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 21:04

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Alphadjo Cissé nouvelle star du Milan, Sunderland brise le rêve de Torreense

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Plus d’infos à venir…

Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen

Buts : Patrik Schick (29 e et 41 e sur penaltys), Malik Tillman (32 e ) et Maza (88e) pour les Allemands.

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