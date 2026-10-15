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Dans la douleur, Monaco lance bien son aventure européenne
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 20:49

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Dans la douleur, Monaco lance bien son aventure européenne

Dans la douleur, Monaco lance bien son aventure européenne

CSKA Sofia 0-2 AS Monaco

Buts : Joël Zwarts (76 e ) pour les Bulgares // Paris Brunner (3 e ) et Ansu Fati (43 e ) pour les Monégasques.

Cinq ans que l’on attend une équipe capable d’exploser des adversaires pour remporter la fameuse C4. Peut-être que ce soir marque le début d’une belle épopée. Leader invaincu de Ligue 1 après six journées, il est clair que l’AS Monaco fait partie des favoris pour jouer une finale à Leipzig en mai prochain. Mais avant de rêver, il fallait prouver sa valeur contre le CSKA Sofia, dans la fournaise bulgare.…

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