Dans la douleur, Monaco lance bien son aventure européenne
CSKA Sofia 0-2 AS Monaco
Buts : Joël Zwarts (76 e ) pour les Bulgares // Paris Brunner (3 e ) et Ansu Fati (43 e ) pour les Monégasques.
Cinq ans que l’on attend une équipe capable d’exploser des adversaires pour remporter la fameuse C4. Peut-être que ce soir marque le début d’une belle épopée. Leader invaincu de Ligue 1 après six journées, il est clair que l’AS Monaco fait partie des favoris pour jouer une finale à Leipzig en mai prochain. Mais avant de rêver, il fallait prouver sa valeur contre le CSKA Sofia, dans la fournaise bulgare.…
MP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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