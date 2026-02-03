 Aller au contenu principal
L'OL privé d'un cadre en Coupe de France
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 14:49

En grande forme avec l’OL, Ruben Kluivert est forcé au repos pour le huitième de finale de coupe nationale face à Laval. En conférence de presse ce mardi, Paulo Fonseca a évoqué un « souci » avec son défenseur, sans pour autant évoquer la nature de son pépin physique : « Ce n’est pas un gros problème, mais nous ne voulons pas prendre de risque. Il devra néanmoins être disponible pour Nantes. »

Lyon devra donc faire sans son homme en forme du moment, passeur décisif pour Noah Nartey dimanche dernier lors de la courte victoire contre Lille en championnat. À Lyon, il rejoint sur la liste des blessés Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico, Orel Mangala, Malick Fofana et Ernest Nuamah. À son poste, le couteau suisse Ainsley Maitland-Niles devrait très probablement prendre son relai.…

TJ pour SOFOOT.com

