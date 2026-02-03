 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le sélectionneur roumain Mircea Lucescu hospitalisé
information fournie par So Foot 03/02/2026 à 15:59

Le sélectionneur roumain Mircea Lucescu hospitalisé

Le sélectionneur roumain Mircea Lucescu hospitalisé

Le sélectionneur de l’équipe roumaine, Mircea Lucescu, a été placé sous surveillance suite à des complications pour un rhume , alors qu’il était déjà hospitalisé les dernières semaines. La Fédération roumaine a tenu tout de même à rassurer sur la situation de son coach de 80 ans, en rapportant ses propos dans un communiqué : « Je vais bien, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Restez calmes, la situation a été grandement exagérée. Il s’agit simplement d’un traitement que je dois suivre sous observation. » .

Un match crucial le 26 mars

Qualifiés en barrages pour la Coupe du monde grâce à une première place dans le groupe 2 de la Ligue C de la Ligue des nations (oui, on peut se qualifier de cette manière), les Tricolorii affronteront la Turquie , une sélection entraînée par Lucescu d’août 2017 à février 2019.…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank