Le sélectionneur roumain Mircea Lucescu hospitalisé

Le sélectionneur de l’équipe roumaine, Mircea Lucescu, a été placé sous surveillance suite à des complications pour un rhume , alors qu’il était déjà hospitalisé les dernières semaines. La Fédération roumaine a tenu tout de même à rassurer sur la situation de son coach de 80 ans, en rapportant ses propos dans un communiqué : « Je vais bien, il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Restez calmes, la situation a été grandement exagérée. Il s’agit simplement d’un traitement que je dois suivre sous observation. » .

Un match crucial le 26 mars

Qualifiés en barrages pour la Coupe du monde grâce à une première place dans le groupe 2 de la Ligue C de la Ligue des nations (oui, on peut se qualifier de cette manière), les Tricolorii affronteront la Turquie , une sélection entraînée par Lucescu d’août 2017 à février 2019.…

EA pour SOFOOT.com