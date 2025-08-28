L’OL prête son défenseur latéral Saël Kumbedi à Wolfsburg, en Bundesliga

Pénurie de défenseurs à Lyon.

L’OL doit vendre, et récupère de l’argent là où il le peut. Ce jeudi, les dirigeants lyonnais sont parvenus à récupérer un million d’euros via le prêt payant de Saël Kumbedi, envoyé du côté de Wolfsburg pour le reste de la saison . Lyon ne serait d’ailleurs pas contre de le vendre, en incluant une option d’achat à hauteur de six millions d’euros avec deux de bonus et un intéressement de revente à hauteur de 10% pour son latéral droit de 20 ans.…

TJ pour SOFOOT.com