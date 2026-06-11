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L'OL pourrait déjà voir filer la révélation de sa saison
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 14:23

L'OL pourrait déjà voir filer la révélation de sa saison

L'OL pourrait déjà voir filer la révélation de sa saison

Un petit tour et puis s’en va. C’est presque devenu une habitude pour les supporters lyonnais de ne pouvoir profiter de leurs talents que pendant une petite saison. Après Georges Mikautadze, parti du côté de Villarreal la saison dernière, c’est désormais Afonso Moreira qui devrait quitter le navire rhodanien dans les prochaines semaines.

C’est en tout cas les informations de Foot Mercato , qui annonce un accord entre l’OL et le Bayer Leverkusen aux alentours de 30 millions d’euros pour l’ailier de 21 ans . Une sacrée plus-value pour les Lyonnais, qui avaient recruté le virevoltant Portugais pour un peu plus de 2 millions d’euros en provenance de l’équipe réserve du Sporting Portugal. Un avenir flou donc pour celui qui, selon les informations de l’Equipe , devait prolonger son contrat.…

TC pour SOFOOT.com

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