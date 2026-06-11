L’UEFA inflige un joli camouflet à la FIFA

L’UEFA relève le niveau. Pendant que le Mondial et la FIFA se ridiculisent en acceptant toutes les conditions imposées par Trump et son administration sur la compétition, et donc l’interdiction d’entrée sur le territoire de l’arbitre Omar Artan, l’instance majeure du foot européen s’est signalée de fort belle façon . Loin des justifications foireuses des autorités américaines.

🏆 Referee announced for 2026 #SuperCup! We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg.…

JF pour SOFOOT.com