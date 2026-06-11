Les joueurs de l'Allemagne régalent leurs supporters

C’est donc ça, être un vrai capitaine ? Le porteur du brassard de la sélection allemande, Joshua Kimmich, est à l’origine d’une très belle initiative. Avec le joueur du Bayern en chef de projet, la Mannschaft va financer des navettes gratuites pour 4000 supporters allemands lors du dernier match du groupe E contre l’Équateur à New York. C’est en tout cas ce qu’a annoncé la Fédération allemande ce lundi.

« Nous voulons vous rendre un peu de ce soutien »

Si les Allemands ont décidé de suivre leur chef de meute dans son initiative, c’est en grande partie à cause de la hausse exorbitante des prix pour les trajets en transports. D’après L’Équipe , un aller-retour en train sur le réseau New Jersey Transit coûtera 98 balles lors de la Coupe du monde, contre 12 en temps normal. …

EM pour SOFOOT.com