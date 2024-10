L’OL met à pied deux de ses jeunes joueurs

La fuite des talents.

Après Mohamed El Arouch, envoyé à la surprise générale à Botafogo cet été, et d’ailleurs déjà reparti du Brésil, deux nouveaux espoirs lyonnais s’apprêtent à quitter le club rhodanien . Ce mercredi, Olympique-et-Lyonnais indique que l’OL a mis à pied deux jeunes joueurs sous contrat, Florent Sanchez et Chaïm El Djebali . Liés au club rhodanien jusqu’en juin prochain pour le premier et en 2027 pour le second, les deux produits du centre de formation ne devraient plus porter la tunique de l’OL.…

AC pour SOFOOT.com