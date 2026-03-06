L’OL méritait plus la qualification que Lens, selon Paulo Fonseca

Le goût amer de l’élimination. Défaits par Lens en demi-finale de Coupe de France au terme d’une séance de tirs au but à s’en ronger les ongles (2-2, 4 TAB 5), les Lyonnais avaient du mal à avaler la pilule . Et Fonseca, lui, ne veut pas entendre parler d’une équipe dominée : « Lens est une très bonne équipe. Ils sont deuxièmes et réalisent un grand championnat. C’est une équipe très intense qui joue un jeu très vertical. Je pense qu’au classement, ils méritent leur place. Mais ce soir, je pense que nous méritions plus. »

La satisfaction Himbert

Le mérite de l’OL ? Ne pas avoir lâché, jusqu’à l’égalisation de Rémi Himbert, 18 piges et déjà buteur contre l’OM lors de l’Olympico: « Il a fait une très bonne rentrée. Nous croyons beaucoup dans ce jeune joueur. Il représente le futur du club. » Voir le présent : grâce à l’un éclair de malice du gamin, l’OL a arraché les tirs au but à la 94 e .…

AR pour SOFOOT.com