 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Il jure sur la tête de ses enfants qu’il ne signera jamais à River Plate, la suite va vous étonner
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 15:17

Il jure sur la tête de ses enfants qu’il ne signera jamais à River Plate, la suite va vous étonner

Il jure sur la tête de ses enfants qu’il ne signera jamais à River Plate, la suite va vous étonner

Quand on vous dit que tout va très vite dans le football. Officialisé comme nouvel entraîneur de River Plate ce mercredi, Eduardo « Chacho » Coudet , pensait pouvoir quitter le Deportivo Alavés en douce et continuer sa carrière dans son pays d’origine. Seulement voilà, un extrait de sa conférence de presse du 26 février dernier est ressorti au lendemain de sa présentation à la presse argentine. Malheureusement pas très flatteur pour sa crédibilité.

Retournement de veste express

Interrogé sur un éventuel départ à la veille du match entre Alavés et Levante (finalement perdu 2-0), Chacho a coupé court aux rumeurs de façon quelque peu extrême : « Je jure sur mes quatre enfants que personne de River Plate ne m’a contacté , ni moi, ni mes représentants. C’est un mensonge. Connaissant ce club et sa direction, je ne crois pas qu’ils aient contacté qui que ce soit . C’est clair comme de l’eau de roche.  »

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un joueur brésilien suspendu après ses propos sexistes envers une arbitre
    Un joueur brésilien suspendu après ses propos sexistes envers une arbitre
    information fournie par So Foot 06.03.2026 16:18 

    Des femmes qui arbitrent des matchs d’hommes ?! Et puis quoi encore ?! Voilà ce qu’avait en tête Gustavo Marques, défenseur du Red Bull Bragantino au moment d’affronter le São Paulo FC de Lucas Moura en quart de finale du championnat paulista le 21 février dernier. ... Lire la suite

  • Noah Cadiou : « J'ai vraiment progressé pendant cette année en R4 »
    Noah Cadiou : « J'ai vraiment progressé pendant cette année en R4 »
    information fournie par So Foot 06.03.2026 15:59 

    Si ce genre de parcours se raréfient désormais, oui, il est possible de découvrir la Ligue 1 à 27 ans, sans avoir connu de centre de formation pro. C'est le destin de Noah Cadiou, élément talentueux d'un FC Lorient qui se régale ces derniers temps. Entretien avec ... Lire la suite

  • Manchester United annonce une hausse des tarifs de ses abonnements
    Manchester United annonce une hausse des tarifs de ses abonnements
    information fournie par So Foot 06.03.2026 15:45 

    Passage à la caisse ! Comme l’a annoncé Manchester United ce vendredi, les détenteurs d’abonnements chez les Red Devils devront payer 5 % de plus à partir de la saison 2026-2027 . Le club souligne que cette hausse des prix serait nécessaire pour investir dans l’équipe ... Lire la suite

  • Un départ en MLS reporté pour Griezmann ?
    Un départ en MLS reporté pour Griezmann ?
    information fournie par So Foot 06.03.2026 15:45 

    Se queda . Annoncé avec insistance du côté d’Orlando ces derniers jours, Antoine Griezmann devrait finalement rester encore quelques mois à Madrid . Selon les informations de L’Équipe , l’ex-international français aurait pris la décision de finir la saison avec ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank