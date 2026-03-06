Être le voisin de Lionel Messi, c’est bon pour le portefeuille

Le meilleur joueur de l’histoire est potentiellement le meilleur agent immobilier aussi. Pour faire augmenter le prix de sa maison, il suffit d’être le voisin de Lionel Messi. Bon ok, ce n’est pas donné à tout le monde. Mais l’entrepreneur Patrick Bet-David a eu cette chance.

Notre cher voisin

L’Américain a acheté son manoir dans le quartier luxueux de Bay Colony pour environ 17 millions d’euros il y a quelques années. L’arrivée du joueur argentin en 2023 a plus que doublé la valeur de sa maison, qui vaudrait aujourd’hui un peu plus de 40 millions , rapporte The Sun . On espère qu’il l’a invité à la fête de quartier.…

EA pour SOFOOT.com