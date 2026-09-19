L'OL marche sur Rennes et grimpe sur le podium

Un match à sens unique : c'est ce qui s'est déroulé ce samedi soir au Groupama Stadium, où l'OL a marché sur le Stade rennais en s'imposant avec la manière (4-0). Une belle soirée pour les Gones, sur le podium à la trêve, et un sacré calvaire pour les Bretons, battus pour la première fois de la saison.

Lyon 4-0 Rennes

Buts : Nuamah (7 e , 30 e ), Athekame (48 e ) et Tolisso (76 e ) pour les Gones

Il y a deux calvaires quand un supporter rennais se rend au Groupama Stadium. Le premier se joue avant le match et il n’est pas propre aux seuls visiteurs bretons, mais à tout le monde, même aux Lyonnais : se rendre au stade est une mission que Tom Cruise aurait lui-même du mal à relever. Ce qui permet au moins de rappeler qu’on est jamais mieux avec une arène dans la ville, ou au moins à proximité, et que le Roazhon Park n’a pas trop intérêt à déménager en dehors de Rennes. Le deuxième se joue sur le terrain pour les Rouge et Noir depuis trois saisons. Comme lors de ses deux derniers déplacements dans le Rhône, le Stade rennais s’est fait marcher dessus dans tous les domaines par un OL à son aise (4-0) et bien décidé à passer devant son adversaire (qui n’en était même pas un ce soir) pour se caler sur le podium pendant la trêve.…

Par Clément Gavard, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com