 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'OL marche sur Rennes et grimpe sur le podium
information fournie par So Foot 19/09/2026 à 22:53
Ajouter Boursorama à vos sources

L'OL marche sur Rennes et grimpe sur le podium

L'OL marche sur Rennes et grimpe sur le podium

Un match à sens unique : c'est ce qui s'est déroulé ce samedi soir au Groupama Stadium, où l'OL a marché sur le Stade rennais en s'imposant avec la manière (4-0). Une belle soirée pour les Gones, sur le podium à la trêve, et un sacré calvaire pour les Bretons, battus pour la première fois de la saison.

Lyon 4-0 Rennes

Buts : Nuamah (7 e , 30 e ), Athekame (48 e ) et Tolisso (76 e ) pour les Gones

Il y a deux calvaires quand un supporter rennais se rend au Groupama Stadium. Le premier se joue avant le match et il n’est pas propre aux seuls visiteurs bretons, mais à tout le monde, même aux Lyonnais : se rendre au stade est une mission que Tom Cruise aurait lui-même du mal à relever. Ce qui permet au moins de rappeler qu’on est jamais mieux avec une arène dans la ville, ou au moins à proximité, et que le Roazhon Park n’a pas trop intérêt à déménager en dehors de Rennes. Le deuxième se joue sur le terrain pour les Rouge et Noir depuis trois saisons. Comme lors de ses deux derniers déplacements dans le Rhône, le Stade rennais s’est fait marcher dessus dans tous les domaines par un OL à son aise (4-0) et bien décidé à passer devant son adversaire (qui n’en était même pas un ce soir) pour se caler sur le podium pendant la trêve.…

Par Clément Gavard, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Still a aimé que Romain Faivre lui dise de se taire
    Still a aimé que Romain Faivre lui dise de se taire
    information fournie par So Foot 20.09.2026 20:53 

    Les nerfs à vif. Auxerre a serré les dents pour se défaire de Brest ce dimanche (2-1). Les hommes de Will Still étaient menés au score à la mi-temps, ce qui n’a pas du tout plu au coach belge. Il n’a pas hésité à secouer son équipe et à faire entrer deux joueurs ... Lire la suite

  • Le Vélodrome gronde contre McCourt avant le Classique
    Le Vélodrome gronde contre McCourt avant le Classique
    information fournie par So Foot 20.09.2026 20:44 

    La gronde commence à se faire sentir au Vélodrome. Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période compliquée au moment d’aborder ce Classique face au PSG, le mécontentement commence à se faire sentir en tribunes. Dans un stade loin d’être plein, plusieurs ... Lire la suite

  • La Juve maîtrise l'Atalanta
    La Juve maîtrise l'Atalanta
    information fournie par So Foot 20.09.2026 20:24 

    Juventus 2-0 Atalanta Buts : Conceição (28 e ), Bremer (77 e ) Les Rennais étaient-ils devant leur télé ? Ils affronteront la Juventus le 22 octobre et le week-end qui s’achève ne les aura pas vraiment mis en confiance. D’abord parce qu’ils ont coulé à Lyon samedi, ... Lire la suite

  • Une grosse surprise dans le 11 de l'OM
    Une grosse surprise dans le 11 de l'OM
    information fournie par So Foot 20.09.2026 20:03 

    Les coachs ont tranché. Les compositions du Classique sont tombées, et Luis Enrique a décidé de faire confiance à Désiré Doué. Remplaçant contre le Slovan Bratislava et le Stade brestois, l’international français démarrera le match dans le onze, complétant le trio ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank