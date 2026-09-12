L'OL Lyonnes remporte largement le premier choc de la saison

OL Lyonnes 7-1 Paris FC

Buts : Katoto (41 e et 60 e ), Dumornay (45 e et 76 e , s.p.) et Hegerberg (60 e et 71 e )et 90 e +2) pour les Fenottes // Mateo (70 e ) pour les Franciliennes.

7-1, 7-1. Voici les deux premiers scores de l’OL Lyonnes cette saison . Intéressantes et largement au-dessus physiquement, les joueuses du 3-5-2 de Jonathan Giráldez ont largement écrasé leurs dauphines de la saison passée. Deux doublés et un triplé ont permis aux Lyonnaises de prendre le grand large : Marie-Antoinette Katoto, d’abord, a marqué après neuf matchs de disette. Melchie Dumornay, qui avait marqué au même endroit lors de la finale des play-offs, a enchaîné après son but à Fleury. Entrée en jeu à la 60 e , Ada Hegerberg, pour finir, a débloqué son compteur cette saison, marquant les deux derniers avec le brassard de capitaine, sur les bras de Selma Bacha en début de match.…

UL pour SOFOOT.com