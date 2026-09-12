L'OL Lyonnes remporte largement le premier choc de la saison
OL Lyonnes 7-1 Paris FC
Buts : Katoto (41 e et 60 e ), Dumornay (45 e et 76 e , s.p.) et Hegerberg (60 e et 71 e )et 90 e +2) pour les Fenottes // Mateo (70 e ) pour les Franciliennes.
7-1, 7-1. Voici les deux premiers scores de l’OL Lyonnes cette saison . Intéressantes et largement au-dessus physiquement, les joueuses du 3-5-2 de Jonathan Giráldez ont largement écrasé leurs dauphines de la saison passée. Deux doublés et un triplé ont permis aux Lyonnaises de prendre le grand large : Marie-Antoinette Katoto, d’abord, a marqué après neuf matchs de disette. Melchie Dumornay, qui avait marqué au même endroit lors de la finale des play-offs, a enchaîné après son but à Fleury. Entrée en jeu à la 60 e , Ada Hegerberg, pour finir, a débloqué son compteur cette saison, marquant les deux derniers avec le brassard de capitaine, sur les bras de Selma Bacha en début de match.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer