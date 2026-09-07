L'OL fait le bilan de son mercato et détaille la rumeur Benzema

L’heure du bilan. Une semaine après la fin du mercato, le directeur sportif, Matthieu Louis-Jean, et le directeur général de l’OL, Michael Gerlinger, se sont pointés en conférence de presse pour revenir sur les transferts, mais également pour évoquer les agressions survenues autour du match contre Le Havre.

Louis-Jean se déclare « satisfait » du mercato lyonnais : « Le mercato a été intense pour le club, et se partage en trois étapes : d’abord la vente importante d’Alfonso Moreira. Ensuite nous avons préparé la pré-saison avec des signatures rapides pour le Q3 avec les arrivées de Mads Bidstrup, Mohamed Ouédraogo, Julien Duranville et Kaïl Boudache. Officiellement, l’équipe n’était pas encore prête pour le Sparta mais le job a été fait. Nous sommes satisfait de l’effectif complet que l’on a à l’instant T, qui dispose d’une grande complémentarité des profils, et une plus grande profondeur de banc ». …

LP pour SOFOOT.com