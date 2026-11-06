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L'OL et Rennes au milieu d'un gros peloton en C3
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 00:44

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L'OL et Rennes au milieu d'un gros peloton en C3

L'OL et Rennes au milieu d'un gros peloton en C3

On fait les comptes ! La quatrième journée de la Ligue Europa a rendu son verdict, ce qui permet de faire un état des lieux à mi-parcours de la phase de ligue. Benfica, Bournemouth, Ferencvaros, tous à 12 points, ont déjà un pied dans le top 8 . À ce stade, l’Union saint-gilloise, la Juventus, l’Olympiakos, le Bayer Leverkusen et Benfica sont eux aussi qualifiés pour les huitièmes de finale, même s’ils devront s’employer pour finir le boulot.

Les écarts sont infimes puisque seulement trois points séparent Benfica (8 e ) de Salzbourg (26 e ) . Ce qui veut dire que pour les clubs français, le danger vient autant de devant que de derrière. L’Olympique lyonnais occupe la 13 e position , avec le même total de points que Besiktas, mais une différence de buts bien moins flatteuse. Y remédier contre Lillestrøm (26 novembre) et le Jagiellonia Białystok (21 janvier) ne serait pas une mauvaise idée. Il faudra également se frotter à deux gros morceaux, l’USG (10 décembre) et le Bayer (28 janvier).…

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