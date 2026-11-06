Himad Abdelli a adoré « souffrir tous ensemble » pour la victoire

Il y a de quoi sourire du côté de la Canebière. Quatre victoires consécutives en Ligue 1, et une performance de haut rang sur le terrain du Bayer Leverkusen. À peine craignait-on la saison cauchemar, qu’il y a un véritable espoir d’aller de l’avant. Et ce n’est pas Himad Abdelli qui va dire le contraire en zone mixte : « on est bien, on est sur la continuité de ce qu’on fait en Ligue 1. On a su souffrir ensemble, et c’est peut-être encore plus beau de gagner un match ainsi. On a eu l’impression que c’était pas volé. ». La soirée sera peut-être aussi un moyen d’envoyer un message aux futurs adversaires : « je le redis : le Bayer Leverkusen est une grosse équipe, et on a pu prouver ce soir que l’on était capables de battre ces grosses équipes, à nous de faire le boulot. »

Le collectif avant tout

Cette volonté de se dépasser, vient aussi de leurs déboires passés. Forcément, entendre la France du foot parler sur ton cas et tirer sur la comète, a de quoi donner un coup de pied au derrière. « On avait de la frustration car on avait zéro point en Ligue Europa, donc forcément on est très heureux. On progresse depuis quelques semaines, donc j’espère qu’on va continuer de cette manière pour le reste de la saison. », continue celui qui affiche un retour gagnant depuis plusieurs semaines.…

MP, avec LB pour SOFOOT.com