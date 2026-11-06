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Bruno Genesio a « envie de tempérer le résultat » face à Leverkusen
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 00:54

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Bruno Genesio a « envie de tempérer le résultat » face à Leverkusen

Bruno Genesio a « envie de tempérer le résultat » face à Leverkusen

Le soleil se lève en novembre seulement pour l’Olympique de Marseille. Des victoires qui pleuvent en Ligue 1 et un résultat inespéré sur la pelouse du Bayer Leverkusen, de quoi donner un second souffle à une équipe qui le cherche depuis des semaines. Pendant qu’Himad Abdelli était très enthousiaste après la rencontre, Bruno Genesio a préféré remettre l’église au milieu du village . Lui qui a toujours apporté de l’optimisme au sein du contexte phocéen, voilà que le technicien calme le tempo. Sans bouder son plaisir devant la performance : « J’ai quand même envie de tempérer le résultat ce soir, car tout n’est pas réglé. J’ai regardé les autres résultats avant de venir, y a pas mal de surprises et de victoires à l’extérieur, donc la suite n’est pas acquise même si l’on accueille trois fois à domicile. En tout cas, ça fait plaisir de voir autant de maîtrise sur un tel match. »

Un match résultant sûrement de son choix d’avoir favorisé son onze de départ, celui qui multiplie les points dans la Ligue des Talents. Décision due à la confiance qu’il donne à ses cadres : « on est sur un enchaînement de trois matchs dans la semaine seulement. Je trouvais que c’était réalisable pour des joueurs de haut niveau de pouvoir aligner l’équipe-type. On est aussi dans un contexte différent de celui d’il y a un mois, et je voulais apporter dans les matchs européens ce qu’on a pu construire en Ligue 1. »

MP, avec LB pour SOFOOT.com

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