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Genesio égale un record de Guy Roux
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 00:09

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Genesio égale un record de Guy Roux

Genesio égale un record de Guy Roux

Alors, on n’attend pas Bruno ? L’Olympique de Marseille ne partait pas avec la faveur des pronostics jeudi soir sur la pelouse du Bayer Leverkusen , mais les Phocéens sont parvenus à ramener les trois points (0-1). Une victoire capitale pour l’avenir de l’OM en Ligue Europa, et significative pour le CV de Bruno Genesio . Il a en effet remporté son 41 e match européen avec un club français , ce qui le place au même niveau que Guy Roux.

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