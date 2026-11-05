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« Une soirée parfaite » pour Gouiri
information fournie par So Foot 05/11/2026 à 23:37

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« Une soirée parfaite » pour Gouiri

« Une soirée parfaite » pour Gouiri

ENFIN ! Après trois défaites, l’Olympique de Marseille a lancé sa campagne de Ligue Europa en clouant le bec du Bayer Leverkusen (0-1). Une victoire de taille qui replace les Phocéens à un point du top 24, synonyme de barrages . Auteur du but décisif, Amine Gouiri a débriefé la rencontre avec la banane au micro de Canal+. « C’est une soirée parfaite , a-t-il confié. On a plutôt bien joué. C’est notre match référence en Coupe d’Europe . C’est une belle équipe, un top club en Bundesliga. On a tenu jusqu’à la fin, on est resté solide. Je pense qu’on a fait un bon match dans l’ensemble. »

L’attaquant a aussi mis l’accent sur le plaisir pris par l’ensemble de l’équipe , ce qui augure de belles choses pour la suite : « On a pris du plaisir, on a respecté le plan du coach, que ce soit offensivement ou défensivement. On a fait de belles ressorties de balle, techniquement on était bien. (…) On sait que c’est une saison compliquée, on le savait dès le début de saison, mais on est resté focus, on bosse bien. On aura besoin de tout le monde, beaucoup de jeunes jouent, tout le monde joue, et ça se voit sur le terrain, on prend énormément de plaisir. On va continuer comme ça. »

QB pour SOFOOT.com

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