« L’OL est le plus club grand club du monde, mais niveau business, on est au début »

La demi-finale aller entre Arsenal et Lyon s’est jouée devant 40 000 personnes à l’Emirates. Combien seront-elles dimanche au Groupama Stadium ? Alors que l’affluence des Fenottes plafonne à 15 000 spectateurs cette saison, Olivier Jaubert, directeur business du club, se confie sur la stratégie de l’OL pour rattraper ce retard.

Pourquoi un club aussi titré que l’OL peine-t-il à remplir ses tribunes ?

Peut-être parce qu’on n’a pas encore tout fait. Michele Kang a racheté le club l’année dernière, certaines choses ont été mises en œuvre, mais il y a forcément une petite inertie. On arrive maintenant dans la phase d’accélération. Dans le football féminin en France, il n’y a pas de club qui a un vrai public, régulier, avec des moyennes de spectateurs élevées. Les seuls matchs où il y a beaucoup de public sont ceux où le club balance des tonnes d’invitations. Pour le coup, c’est la stratégie vers laquelle on n’ira jamais, car quand vous invitez, vous ruinez votre produit. On va travailler, tous les jours, pour remplir ce stade le plus possible. Ça passe par l’établissement de notre marque, exister en tant qu’OL féminin, et par l’identification de nos cibles. Quand on veut remplir un stade, il faut savoir à qui on parle.…

Propos recueillis par Quentin Ballue pour SOFOOT.com