L'OL est décimé avant de se déplacer à Auxerre
Des maux de tête à venir pour Paulo Fonseca.
Deux semaines après sa cruelle défaite face au PSG dans les derniers instants de la rencontre (2-3), l’Olympique lyonnais s’avance avec une ribambelle de blessés avant le déplacement à Auxerre , lanterne rouge du championnat. « Nous avons beaucoup de problèmes , a annoncé Fonseca en conférence de presse ce vendredi. Rachid (Ghezzal) a connu un problème musculaire, Ainsley (Maitland-Niles) a été malade ces deux derniers jours. Fofana et Nuamah ne sont toujours pas disponibles. » …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer