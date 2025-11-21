 Aller au contenu principal
L'OL est décimé avant de se déplacer à Auxerre
21/11/2025

L'OL est décimé avant de se déplacer à Auxerre

L'OL est décimé avant de se déplacer à Auxerre

Des maux de tête à venir pour Paulo Fonseca.

Deux semaines après sa cruelle défaite face au PSG dans les derniers instants de la rencontre (2-3), l’Olympique lyonnais s’avance avec une ribambelle de blessés avant le déplacement à Auxerre , lanterne rouge du championnat. « Nous avons beaucoup de problèmes , a annoncé Fonseca en conférence de presse ce vendredi. Rachid (Ghezzal) a connu un problème musculaire, Ainsley (Maitland-Niles) a été malade ces deux derniers jours. Fofana et Nuamah ne sont toujours pas disponibles. »

CDB pour SOFOOT.com

