L'OL est armé avant son déplacement à Paris
Au complet ! À deux jours de son déplacement à Jean Bouin pour affronter le Paris FC, l’Olympique lyonnais était quasiment au complet ce jeudi à l’entraînement .
L’Équipe rapporte qu’ un « heureux évènement » a empêché Clinton Mata d’être présent à Décines-Charpieu . Pas une absence majeure pour Paulo Fonseca quand on sait que l’Angolais n’a pris part qu’à une des trois rencontres en Ligue 1 en ce début de saison, barré par la paire Bacher-Niakhaté.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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