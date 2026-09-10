L'OL est armé avant son déplacement à Paris

Au complet ! À deux jours de son déplacement à Jean Bouin pour affronter le Paris FC, l’Olympique lyonnais était quasiment au complet ce jeudi à l’entraînement .

L’Équipe rapporte qu’ un « heureux évènement » a empêché Clinton Mata d’être présent à Décines-Charpieu . Pas une absence majeure pour Paulo Fonseca quand on sait que l’Angolais n’a pris part qu’à une des trois rencontres en Ligue 1 en ce début de saison, barré par la paire Bacher-Niakhaté.…

AC pour SOFOOT.com