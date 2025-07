L’OL en Ligue 1 : un futur sous garanties

En apnée depuis le 24 juin, après l'annonce de sa rétrogradation en Ligue 2, l'Olympique lyonnais a pu relâcher la pression ce mercredi 9 juillet. Oui, l'OL est vivant et pourra jouer en Ligue 1 la saison prochaine, après son passage en appel devant la DNCG. Un futur sous garanties et dans l'incertitude, mais un futur quand même.

Il était 15h46 quand le 69 s’est à nouveau mis à respirer. Le club historique du département, l’Olympique lyonnais, a communiqué sur son maintien au sein de l’élite, après un passage en appel devant la DNCG qui en a fait pâlir plus d’un. Lyon n’est pas mort, ce soir, il a au contraire été sauvé par Michele Kang, la présidente, et Michael Gerlinger, le directeur sportif, tous deux à la tête du septuple champion de France depuis le départ du fossoyeur en chef, John Textor. Les 200 millions d’euros demandés par la DNCG ont bien été trouvés par les deux patrons d’un OL qui va désormais pouvoir se tourner vers l’avenir au lieu de regarder vers le dépôt de bilan qui guettait le club. Oui, l’Olympique lyonnais devra faire des efforts financiers, avec ce fameux « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation sur le budget de L1 proposé » qui veut tout et rien dire en même temps. L’issue est heureuse, pour l’instant, et l’OL revient déjà de loin sans trop savoir où il va. Au réveil, ce mercredi matin, ils étaient pourtant nombreux à imaginer le pire.

« 206 à vendre pour sauver l’OL »

L’ambiance funeste qui planait au 87 Boulevard de Grenelle tout au long de la matinée et du début d’après-midi laissait presque deviner le scénario catastrophe. Comme s’il ne fallait plus trop espérer pour se préparer. C’était le cas d’Alexis, l’un des rares amoureux de l’OL prêt à assister au début des funérailles annoncées, venu devant le siège de la FFF avec une banderole humoristique : « 206 à vendre pour sauver l’OL, 125 000 km, bon état, prix à débattre. » Un maillot collector des 75 ans et des sandales aux pieds, voilà le bon accoutrement pour attendre le couperet. « Ça fait 20 ans que je supporte le club donc forcément ça me fait quelque chose, se désolait-il, casquette à l’envers vissée sur la tête. On patiente devant la FFF, on s’occupe comme on peut. Soit on reste en Ligue 1 soit on disparaît. Je préfère forcément rester dans l’élite, mais si on doit descendre, autant repartir de zéro. On pourrait toujours reconstruire sur des bases saines. » …

Par Raphaël Faurie-Pacaud, à Paris 15e pour SOFOOT.com