Le PSG plane sur le Real et file en finale !

Déjà en tête de trois buts après une première demi-heure parfaite, le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée du Real Madrid en demi-finale du mondial des clubs (4-0). Après un nouveau succès face à un très gros d'Europe cette saison, le PSG n'est plus qu'à une marche de conquérir le monde, ce sera dimanche, face à Chelsea, pour un quintuplé cette saison.

Paris Saint-Germain 4-0 Real Madrid

Buts : Ruiz (6 e et 24 e ), Dembélé (9 e ) et Ramos (87 e ) pour les Rouge et Bleu

Il a fallu attendre près d’un an, mais Paris et Kylian Mbappé se sont enfin retrouvés. Au terme d’une demi-finale à sens unique, c’est le premier qui est reparti avec le sourire, quand le second est reparti les valises pleines, direction les vacances. On attendait beaucoup de ce choc entre le PSG et le Real, mais le suspense a fait faux bond et Madrid a fait pschitt (4-0). Paris a désormais rendez-vous avec Chelsea, pour tenter de remporter la première Coupe du monde des clubs.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com