L'OL dit au revoir à Ćaleta-Car
Oui, il était encore un joueur de Lyon. L’OL a officialisé ce mardi matin le départ de Duje Ćaleta-Car vers Sassuolo . Si le défenseur croate avait déjà séché la saison dernière lyonnaise en partant à la Real Sociedad en prêt, il quitte désormais définitivement Lyon et y résilie son contrat. Il rejoint libre Sassuolo et n’offrira aucune compensation financière aux Gones. Si ce n’est l’allégement de la masse salariale du club.
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