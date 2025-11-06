 Aller au contenu principal
L'OL craque face au Betis
information fournie par So Foot 06/11/2025 à 22:55

Sans Corentin Tolisso et avec plusieurs jeunes au coup d'envoi, l'OL n'a pas pu ramener un autre résultat qu'une défaite contre le Betis d'Antony (2-0). La première cette saison en Ligue Europa, où Lyon reste calé dans le top 8 à la moitié du chemin.

Real Betis 2-0 Lyon

Buts : Abde (30 e ) et Antony (35 e ) pour le Betis

Et un, et deux, et trois défaites pour les clubs français en Ligue Europa ! Après Lille et Nice un peu plus tôt dans la soirée, Lyon n’a pas su sauver l’honneur du côté de Séville, face au Betis, plus fort que l’OL (2-0). Une défaite bouclée en l’espace de cinq minutes qui renvoie une fois de plus les Gones à leurs limites d’effectif et de groupe. Ce n’est pas toujours génial quand tous les titulaires sont là, ça pouvait difficilement l’être avec une équipe remaniée par Paulo Fonseca. Un constat, mais pas un drame : ce n’est qu’un premier revers cette saison en Ligue Europa pour les Lyonnais, toujours en place dans le top 8 à la moitié du chemin. Zen, soyons zen.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com

Sport
