L'OL continue de se renforcer sur le mercato
Ils ont confondu avec le rugby ? L’Olympique lyonnais a annoncé ce vendredi la signature du défenseur Mohamed Ouédraogo, qui débaruqe d’Autriche pour les cinq prochaines saisons . Une opération à 2,2 millions d’euros (plus des bonus) afin de s’attacher les services de l’international burkinabé de 23 ans.
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