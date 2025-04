information fournie par So Foot • 10/04/2025 à 23:06

L'OL arrache le nul in extremis contre Manchester United

L'Olympique lyonnais a répondu présent ce jeudi contre Manchester United. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité logique au terme d'une rencontre rythmée et d'un money time de folie, où Rayan Cherki a égalisé sur le fil (2-2). La décision devra se faire dans sept jours, à Old Trafford.

Lyon 2-2 Manchester United

Buts : Almada (25 e ), Cherki (90 e +5) // Yoro (45 e +5), Zirkzee (88 e )

Tout reste ouvert. Dix-sept ans après le nul obtenu à Gerland face aux Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo et Ryan Giggs (1-1), Lyon a regardé Manchester United droit dans les yeux jeudi soir au Groupama Stadium. Poussés par un public bouillant, les hommes de Paulo Fonseca ont même mené au score pendant vingt minutes grâce à un coup franc mal apprécié par l’immense André Onana, avant que les coups de tête de Leny Yoro et Joshua Zirkzee ne renversent la vapeur. Rayan Cherki est cependant sorti de sa boîte dans le temps additionnel pour arracher un nul bien mérité (2-2). Le rêve d’une première demi-finale européenne depuis l’été 2020 reste intact avant d’aller à Old Trafford dans une semaine.…

Par Quentin Ballue, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com