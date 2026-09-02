L’OL a trouvé le remplaçant de Malick Fofana

Au buzzer. Presque 24 heures après la clôture du marché des transferts français, l’Olympique lyonnais continue ses emplettes. En marge du transfert de Malick Fofana vers Sunderland, au cours d’une dernière journée de mercato complètement folle, le club rhodanien avait avancé ses pions pour recruter Keito Nakamura en tant que joker .

Un prêt payant pas donné

À 26 ans et après trois saisons à Reims, l’international japonais n’arrive pas à Gotham, mais compte bien (re)semer la terreur dans les défenses de Ligue 1. Il ne fait pas sauter la banque, mais le deal peut interroger dans un club en délicatesse financièrement et qui n’a, pour l’heure, récupéré « que » 30 millions à la suite du départ de Fofana : Nakamura arrive dans un prêt payant de 2 millions d’euros assorti d’une obligation d’achat de 11 millions , sans compter les bonus.…

EL pour SOFOOT.com