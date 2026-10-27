L’OL a-t-il vraiment mieux joué que le Barça et Manchester City ?

En clôture de la huitième journée de Ligue 1, l’OL a longtemps cru faire la bonne opération du week-end prolongé. Sur la pelouse du PSG, l’équipe de Paulo Fonseca a regardé le double champion d’Europe en titre dans les yeux. Au point de faire dire au coach que la prestation défensive était plus aboutie que celles de Manchester City et du Barça. Finalement, le résultat est le même.

Il y a quatre ans, Paulo Fonseca découvrait la Ligue 1 et son cruel boss final parisien. À peine posé sur le banc de Lille, le technicien portugais arrivait la fleur au fusil et voyait le PSG lui rouler dessus (1-7). Ce n’était pas la même équipe en face, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar régnaient en maîtres, mais ce n’était pas le même Fonseca non plus puisqu’il a, depuis, calmé ses ardeurs offensives, s’adaptant davantage aux spécificités du championnat français.

Il ne s’est pas assagi pour autant car, après la défaite, ce lundi soir, de son OL au Parc des Princes (2-0), il a assuré que son plan était le bon et est même allé plus loin : « Vous parlez de Barcelone et City, et on a posé plus de difficultés défensivement au PSG que ces deux équipes, mais nous n’avons pas leurs qualités. Jusqu’au but, presque tout était parfait, mais on a passé beaucoup de temps sans le ballon. » Comme le Barça et Manchester City, défaits ces quinze derniers jours en Ligue des champions, Lyon a tout de même perdu, mais a effectivement (presque) tout bien fait.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com