information fournie par So Foot • 09/04/2025 à 23:05

L’OL à la recherche du grand frisson

Cinq ans après un Final Four de Ligue des champions exceptionnel mais disputé dans des stades vides, l’Olympique lyonnais espère retrouver l’ivresse des grands soirs d’Europe. Et si possible dès ce jeudi soir, avec une magnifique affiche face à Manchester United.

Évoquer les souvenirs de Leipzig ou Salzbourg sur la Canebière, de Manchester City ou d’Arsenal à Monaco ou plus récemment du Real ou de l’Atlético de Madrid à Lille vous donne presque l’assurance de décrocher un sourire, voire quelques frissons chez les supporters concernés. Autant de matchs gravés dans la mémoire collective de nos petits clubs français sur la scène européenne. Et pour l’OL, alors ? Ces dernières années il y a certes eu le scalp de Manchester City au cœur d’un Final Four disputé dans des stades vides, ou encore l’acte manqué contre l’Ajax en 2017. Mais malgré cela, les occasions de faire monter le palpitant devant des matchs européens sont restées relativement rares pour les Gones.

En attendant le grand soir

Cette double confrontation face à Manchester United semble donc arriver à point nommé pour s’offrir une belle montée d’adrénaline collective. Si les Red Devils n’affichent pas une grande forme cette saison, cela ne retire rien au prestige du club le plus titré du Royaume (pour encore quelques semaines). Ni à la beauté des souvenirs que l’affiche fait remonter, en plein cœur des années 2000. Tout ce qu’il faut pour une soirée qui marque les esprits. « C’est normal qu’il y ait de l’excitation autour de cette rencontre. C’est un quart de finale européen, à domicile, avec nos supporters , déclarait Paulo Fonseca ce mercredi en conférence de presse. J’aime cette énergie, j’aime quand les gens croient en nous, quand ils disent qu’on peut le faire. Maintenant, à nous de traduire cette confiance sur le terrain. » …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com