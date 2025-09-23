L’objectif de Nice en Ligue Europa selon Franck Haise : « Prendre beaucoup de plaisir »
Après s’être fait rouler dessus, c’est pas toujours évident d’être reconnaissable.
À la veille de l’ouverture de la phase principale de Ligue Europa face à la Roma, l’entraîneur niçois Franck Haise et le capitaine Dante se sont présentés en conférence de presse. Pour cette première journée européenne, l’envie est claire : montrer une nouvelle identité après un début de saison compliqué . « On doit prendre cette compétition avec beaucoup de plaisir. Beaucoup d’équipes françaises aimeraient être à notre place » , reconnaît le coach azuréen.…
