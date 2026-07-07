L'objectif de déficit de la France pour 2026 menacé par la révision à la baisse des perspectives de croissance, selon un ministre

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* Le ministre ramène ses prévisions de croissance pour 2026 à 0,7%

* De nouvelles mesures d'économie pourraient s'avérer nécessaires

(Refonte avec les commentaires des ministres, ajout de détails)

La France risque de ne pas atteindre son objectif de réduction du déficit cette année en raison de la détérioration des perspectives de croissance et pourrait devoir prendre des mesures d'économies supplémentaires, a déclaré mardi le ministre des Finances, Roland Lescure.

Lors d'un point mi-année sur les finances publiques présenté aux parlementaires, M. Lescure a indiqué avoir revu à la baisse les prévisions de croissance du gouvernement, les ramenant de 0,9% à 0,7%, en raison d'un début d'année morose et de l'impact de la guerre en Iran .

Le ralentissement de la croissance pèse sur les recettes fiscales de la France, tandis que le gouvernement a dû apporter un soutien ciblé aux secteurs touchés par la hausse des coûts énergétiques liée au conflit.

"Il est clair que notre objectif d’un déficit public à 5% (du produit intérieur brut) est désormais difficile à atteindre. Nous ferons tout notre possible pour nous en approcher au plus près", a déclaré M. Lescure aux journalistes après avoir rencontré les parlementaires.

Le ministre du Budget, David Amiel, a indiqué que 3 milliards d’euros supplémentaires (3,43 milliards de dollars) de réductions ou de gels de dépenses seraient nécessaires pour compenser les dépenses imprévues, en plus des 6 milliards d’euros de mesures d’économies d’urgence déjà mises en œuvre.

Les dépenses des collectivités locales constituent également un risque pour l’objectif de déficit, le ministère des Finances ayant identifié un dépassement potentiel de 2 milliards d’euros. Le second semestre sera crucial, a déclaré M. Lescure.

La pression sur les finances publiques complique la tâche du gouvernement dans l’élaboration de son budget 2027, prévu pour septembre, alors que les inquiétudes grandissent quant à la possibilité que le fardeau de la dette française, qui s’élève à 3.500 milliards d’euros, continue d’augmenter à l’approche de l’élection présidentielle de l’année prochaine.

(1 dollar = 0,8744 euro)