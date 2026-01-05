information fournie par Reuters • 05/01/2026 à 14:19

L'Italie prévoit de soutenir l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur, selon Bloomberg

L'Italie prévoit de soutenir l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et les pays du Mercosur, rapporte lundi l'agence Bloomberg.

Un feu vert de Rome ouvrirait la voie à une ratification de cet accord commercial controversé, auquel la France est notamment opposée.

