 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Italie prévoit de soutenir l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur, selon Bloomberg
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 14:19

L'Italie prévoit de soutenir l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et les pays du Mercosur, rapporte lundi l'agence Bloomberg.

Un feu vert de Rome ouvrirait la voie à une ratification de cet accord commercial controversé, auquel la France est notamment opposée.

(Rédigé par Kanjyik Ghosh à Barcelone, version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

Agriculteurs en colère
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 14:52

    Si les produits importés du Mercosur respectent les normes européennes, il n'y a aucune raison de refuser leur importation pour satisfaire les lobbies des agriculteurs et éleveurs, majoritairement Français, qui ne sont pas compétitifs malgré tous les subsides qu'ils reçoivent de l'UE.
    La population européenne doit pouvoir bénéficier de la compétitivité et de la qualité des produits du Mercosur et non subir la dictature des lobbies agricoles !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank