L'Italie prévoit de soutenir l'accord commercial entre l'UE et le Mercosur, selon Bloomberg

L'Italie prévoit de soutenir l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et les pays du Mercosur, rapporte lundi l'agence Bloomberg.
Un feu vert de Rome ouvrirait la voie à une ratification de cet accord commercial controversé, auquel la France est notamment opposée.
(Rédigé par Kanjyik Ghosh à Barcelone, version française Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)
