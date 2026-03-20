L'Italie jouera les barrages avec Chiesa, mais sans Verratti

L'Italie jouera les barrages avec Chiesa, mais sans Verratti

L’heure de vérité approche. La liste des footballeurs italiens convoqués par Gennaro Gattuso pour les barrages de qualification à la Coupe du monde 2026, a été dévoilée ce vendredi.

Le sélectionneur de la Nazionale a choisi de prendre 28 joueurs, dont Federico Chiesa , l’attaquant de Liverpool. Absent de l’équipe nationale depuis l’élimination en huitièmes de finale de l’Euro 2024, le joueur de 28 ans grappille du temps de jeu en club (31 matchs joués cette saison) et est enfin épargné par les blessures.…

CT pour SOFOOT.com