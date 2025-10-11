 Aller au contenu principal
L'Italie fait le job en Estonie et garde un mince espoir
information fournie par So Foot 11/10/2025 à 22:43

Estonie 1-3 Italie

Buts : Sappino (76 e ) pour l’Estonie // Kean (5 e ), Retegui (38 e ) et Esposito (74 e ) pour l’Italie

L’espoir fait vivre.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

  • La Turquie explose la Bulgarie, l'Albanie double la Serbie
    La Turquie explose la Bulgarie, l'Albanie double la Serbie
    information fournie par So Foot 11.10.2025 23:30 

    Une raclée, mais une deuxième place. Malgré le set de tennis infligé à la Bulgarie, la Turquie a vu l‘Espagne s’imposer également contre la Géorgie et doit donc se contenter de la deuxième place du groupe E dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026 : ... Lire la suite

  • Une soirée de ratés sur penaltys
    Une soirée de ratés sur penaltys
    information fournie par So Foot 11.10.2025 23:23 

    Ratés cinq sur cinq. Ce samedi soir de qualifications à la prochaine Coupe du monde aura été traversé d’une drôle de rengaine : sur les quatre penaltys sifflés aux quatre coins de l’Europe, aucune n’a été transformé . Pire, en début de soirée Erling Haaland s’est ... Lire la suite

  • L'Espagne éteint la Géorgie
    L'Espagne éteint la Géorgie
    information fournie par So Foot 11.10.2025 22:45 

    En maîtrise totale, l'Espagne s'est facilement imposée face à la Géorgie en marquant un but lors de chaque mi-temps. Avec neuf points, la Roja passe leader de la poule E dans ces qualifications pour la Coupe du monde 2026. Troisième avec trois unités au compteur, ... Lire la suite

  • Ruben Neves délivre le Portugal contre l'Irlande
    Ruben Neves délivre le Portugal contre l'Irlande
    information fournie par So Foot 11.10.2025 22:41 

    Portugal 1-0 Irlande But : R. Neves (90 e +1) Comme un symbole.… TB pour SOFOOT.com

