L'Italie fait le job en Estonie et garde un mince espoir
information fournie par So Foot•11/10/2025 à 22:43
Estonie 1-3 Italie
Buts : Sappino (76
e
) pour l’Estonie // Kean (5
e
), Retegui (38
e
) et Esposito (74
e
) pour l’Italie
