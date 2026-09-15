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L'Italie et l'Espagne prolongent les contrôles frontaliers mis en place après Ceuta
information fournie par Reuters 15/09/2026 à 16:30
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L'Italie et l'Espagne ont tous deux annoncé mardi la prolongation des contrôles frontaliers visant leurs citoyens respectifs, des mesures prises dans la foulée de l'afflux massif de migrants à Ceuta, enclave espagnole sur la côte nord de l'Afrique, partageant une frontière avec le Maroc.

Le ministère de l'Intérieur italien a précisé avoir décidé de cette prolongation au vu de la persistance de "risques importants pour la sécurité intérieure" et d'une "menace potentielle liée à une éventuelle infiltration terroriste".

La décision prise fin juillet par l'Italie de suspendre les accords de Schengen, régissant la libre circulation des personnes, avec l'Espagne avait provoqué l'ire de Madrid, la qualifiant alors de mesure injuste et discriminatoire à l'égard de la population espagnole.

Début août, en guise de représailles, le gouvernement espagnol a son tour mis en place l'instauration de contrôles frontaliers pour les passagers de navires ou d'avions en provenance d'Italie.

Le ministère de l'Intérieur espagnol a précisé mardi dans un communiqué que les circonstances qui avaient conduit à cette mesure n'avaient pas changé, ajoutant qu'elle restait de ce fait en place jusqu'au 8 octobre.

(Alvise Armellini à Rome et Emma Pinedo à Madrid, Version française Benoit Van Overstraeten)

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