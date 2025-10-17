L'Italie dépasse ses objectifs budgétaires, entre dans un cercle vertueux-FMI

par Jan Strupczewski

L'Italie a dépassé ses objectifs en matière de déficit et entre dans un cercle vertueux mais elle a encore besoin de réformes structurelles pour accélérer sa croissance, a déclaré Alfred Kammer, directeur du département Europe du Fonds monétaire international (FMI).

L'Italie a réduit son déficit budgétaire à 3,4% du produit intérieur brut (PIB) l'année dernière, contre 8,9% en 2021, et l'écart devrait se réduire à 2,9% du PIB en 2026.

"Ce que l'Italie a fait, c'est qu'elle a en fait dépassé ses objectifs en ce qui concerne les règles budgétaires de l'UE", a déclaré Alfred Kammer à Reuters.

"L'aspect positif de ces résultats (...) est qu'ils permettent d'entrer dans un cercle vertueux car ils réduisent les écarts de taux, ce qui fait baisser les taux d'intérêt et stimule les emprunts du secteur privé, les investissements privés et la croissance, ce qui génère des recettes fiscales et contribue ainsi à la consolidation budgétaire", a-t-il ajouté.

L'écart entre les obligations italiennes à 10 ans et leurs équivalents allemands est tombé à environ 80 points de base, contre près de 250 points de base à la mi-2022.

"Les responsables politiques italiens ont très bien compris qu'il est très coûteux de se trouver dans une situation où les gens remettent en question la viabilité budgétaire", a affirmé Alfred Kammer. "Je pense que les différents gouvernements italiens se sont efforcés de faire en sorte que cela ne soit pas remis en question."

Mais l'Italie affiche toujours de faibles taux de croissance économique - environ 0,7% par an depuis 2023 - et son ratio dette publique sur PIB a légèrement augmenté pour atteindre environ 137%, malgré la réduction du déficit public.

"Il est toujours difficile de relancer la croissance dans ces circonstances et, pour l'Italie, cela signifie qu'elle doit mener à bien ses propres réformes structurelles", a déclaré Alfred Kammer.

L'Italie disposait du Fonds de relance de l'UE, dont Rome a été le principal bénéficiaire, comme incitation à mener des réformes structurelles car le versement des fonds européens était lié à la réalisation d'étapes et d'objectifs de réforme, pointe le responsable du FMI.

Une fois le programme terminé en 2026, l'Italie devrait élaborer son propre programme de réformes structurelles nationales afin de continuer à accroître sa productivité et sa croissance, selon lui.

"Cela augmente les recettes fiscales, cela permet aux marchés de se détendre, et c'est la situation dans laquelle vous voulez vous trouver", a dit Alfred Kammer.

(Reportage Jan Strupczewski, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)